Halkbank resmen duyurdu! Bugün son gün, para ödenmiyor, hesabı olan, kredi kartı kullanan...

Halkbank'tan flaş karar! Ücret ödenmiyor. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Halkbank hesabı olan ya da kredi kartı kullanan tüm müşteriler başka bir şart olmaksızın kampanyadan yararlanabiliyor. Ancak kampanya bugün sona eriyor.

Köprü ve otoyollarda durmadan geçişi sağlayan Otomatik Geçiş Sistemi'nde sona gelindi. Yıllardır kullanılan sistemler tek çatı altında birleştiriliyor. Eskiden gişelerde para alışverişi yapılır ve uzun kuyruklar oluşturdu. Sonrasında Kartlı Geçiş Sistemi devreye girdi. KGS ile birlikte hayatımıza OGS de girmiş oldu. Ancak bu iki sistem de süresini doldurdu.

SADECE HGS GEÇERLİ OLACAK

Köprü ve otoyollarda sadece Hızlı Geçiş Sistemi kullanımı gerçekleştirilecek. Verimlilik ve iş yükünün azaltılması için kaldırılan OGS yerine kullanıcılar HGS etiketi alabilecek. Özel şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollarda bazı noktalarda nakit geçiş imkanı da sağlanacak.

GEÇİŞ NASIL YAPILACAK?

OGS cihazına sahip kişiler HGS etiketini ücretsiz almak için şu yolu izlemesi gerekiyor:

HGS etiketi/kartı alabilmek için Halkbank hesabınız ya da kredi kartınız olması gerekiyor. Hesabınız veya kartınız yoksa HGS başvurusundan önce Halkbank şubelerinden hesap açtırabilirsiniz.

HGS ödemeleriniz için vadesiz hesabınızdan veya kredi kartınızdan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

HGS bakiyeniz belirlediğiniz limitin altına düştüğünde, seçtiğiniz otomatik yükleme miktarı kadar bakiye HGS etiketinize/kartınıza yüklenir. Siz de HGS bakiyenizi kontrol etmek zorunda kalmadan rahatça seyahat edersiniz.

OTOMATİK YÜKLEME TALİMATI NASIL VERİLİR?

HGS etiketine/kartına otomatik yükleme yapılması için Halkbank kredi kartınızdan veya Halkbank hesabınızdan talimat verilebiliyor. HGS kartınızda geçiş ücretinizi karşılayacak bakiye bulunması gerekiyor. Dolayısıyla HGS kartınızı aldığınız sırada yükleme yapmanız, otomatik yükleme talimatı vermeniz, minimum HGS bakiyesi ve otomatik yüklenecek tutarları belirlemeniz gerekiyor.

HGS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), üzerinde HGS logosu yer alan köprü ve otoyol gişelerinden beklemeden geçiş yapılmasına olanak veren yeni bir sistemdir.