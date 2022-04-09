Akbil fiyatları 9 Nisan 2022! İETT zammı başladı mı, ne zaman geçerli olacak? Ulaşım zammı ile otobüs, metro, metrobüs aktarma ve aylık akbil fiyatları!

Akbil fiyatları 9 Nisan 2022 ile başladı. Geçtiğimiz hafta UKOME toplantısında İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Öneri kabul edildi. Peki, otobüs, metro ve metrobüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Nisan akbil fiyatları…

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA %40 ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki tarihi artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı.

Toplu taşıma esnafının fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

AKBİL FİYATLARI 9 NİSAN 2022

Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Öneri kabul edildi. İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseltildi. İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye

Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye

Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.