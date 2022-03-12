Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), benzin ve motorin fiyatlarının nasıl belirlendiğini açıkladı.

Buna göre rafineriden çıkan petrol ürününe ÖTV, KDV, bayi kârı eklenerek, pompa satış fiyatı belirleniyor.

Bugün itibarıyla rafineriden litresi 13,66 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 5,2'lik bayi ve dağıtıcı marjı ekleniyor. Bu tutar 1,06 TL. Buna 2,52 liralık ÖTV ekleniyor. ÖTV'li fiyatın üzerine 3,10 TL de KDV geliyor. Nihai fiyat benzinde 20,35 TL olarak belirleniyor.

Kamuoyunda yükselen "benzinden vergi alınmasın" çağrıları karşılık bulursa, benzin fiyatı 5,60 TL ucuzlayacak.

Öte yandan ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler ne yazık ki gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, akaryakıttaki indirimlerin de önüne geçti.