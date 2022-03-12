°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiAkaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...
    HaberlerEkonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...
    ABONE OL

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Petrol fiyatlarının düşmesiyle beklenen benzin ve motorin indirimine dolar darbesi geldi. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, pompadaki indirimlerin de önüne geçti.

    12.03.2022 - 10:28 |
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), benzin ve motorin fiyatlarının nasıl belirlendiğini açıkladı.

    Buna göre rafineriden çıkan petrol ürününe ÖTV, KDV, bayi kârı eklenerek, pompa satış fiyatı belirleniyor.

    Bugün itibarıyla rafineriden litresi 13,66 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 5,2'lik bayi ve dağıtıcı marjı ekleniyor. Bu tutar 1,06 TL. Buna 2,52 liralık ÖTV ekleniyor. ÖTV'li fiyatın üzerine 3,10 TL de KDV geliyor. Nihai fiyat benzinde 20,35 TL olarak belirleniyor.

    Kamuoyunda yükselen "benzinden vergi alınmasın" çağrıları karşılık bulursa, benzin fiyatı 5,60 TL ucuzlayacak.

    Öte yandan ham petrol fiyatının son günlerde düşmesine rağmen, akaryakıtta beklenen indirimler ne yazık ki gelmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 110 doların da altına geriledi. Ancak doların 15 TL'ye yaklaşması, akaryakıttaki indirimlerin de önüne geçti.

    Akaryakıt zammı ile ilgili flaş açıklama! EPDK tek tek duyurdu! Benzin ve motorin fiyatları...
    İlgili Haber
    Akaryakıt zammı ile ilgili flaş açıklama! EPDK tek tek duyurdu! Benzin ve motorin fiyatları...

    GÜNCEL HABERLER

    Para yerine izin! 6 ay sınırı var, 2 kat ödeme...

    Para yerine izin! 6 ay sınırı var, 2 kat ödeme...

    Dünya üzerinde sadece 3 tane var! Polis Özel Harekat operasyonlara böyle hazırlanıyor

    Dünya üzerinde sadece 3 tane var! Polis Özel Harekat operasyonlara böyle hazırlanıyor

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Para yerine izin! 6 ay sınırı var, 2 kat ödeme...

    Para yerine izin! 6 ay sınırı var, 2 kat ödeme...

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika indirim açıklaması! Kötü haber geldi! Benzin, motorin...

    Sıradaki Haber
    İptal olan uçuşlar! THY Pegasus 12-13 Mart uçuş iptalleri sorgulama ekranı: Uçak seferleri iptal mi, uçaklar kalkıyor mu? Uçuç bilgileri takip ekranı!

    İptal olan uçuşlar! THY Pegasus 12-13 Mart uçuş iptalleri sorgulama ekranı: Uçak seferleri iptal mi, uçaklar kalkıyor mu? Uçuç bilgileri takip ekranı!

    Sıradaki Haber
    Tayvan’dan Ukraynalılara özel vize

    Tayvan’dan Ukraynalılara özel vize

    Sıradaki Haber