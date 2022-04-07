7 Nisan A101 kataloğu 2022! Perşembe A101 aktüelde neler var? A101 aktüel 7 Nisan 2022 ürünler kataloğu!
A101 aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar arttı. Perşembe A101’e gelen ürünler merak ediliyor ve “Perşembe A101’de ne var?” sorusuna yanıt aranıyor. A101 bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri indirimli olarak sunacak. İşte A101 kataloğu 7 Nisan…
A101 kataloğu 2022 vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen 7 Nisan A101 kataloğu yayınlandı. İşte A101 aktüel 7 Nisan 2022 ürünler kataloğu…
Teknoloji
Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 32 GB 1.599 TL.
Toshiba 65UA2063DT 65 inç Ultra HD Android TV 9.499 TL
Toshiba 55UA2063DT 55 inç Ultra HD Android Tv 6.999 TL
Hi-Level 50 inç Ultra HD Smart Led TV4.999 TL
Piranha Tablet 32 GB 799 TL
Beyaz eşyalar
Seg SRF 2832/ST 283 Buzdolabı 3.299 TL
Regal RGL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı 1.999 TL
Seg SCM 7101/CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi 2.999 TL
Küçük ev aletleri
Samsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 23 L 1.299 TL
Arzum AR1111 Starry El Blender Seti 900 W 299 TL
Tanq Mangalım Elektrikli Kapaklı Izgara 1100 W 219 TL
Arzum AR1134 Crust Mix Eco Stand Mikser 4.5 L 1000 W 1.249 TL
Sinbo SSM 2579 Mini Tost Makinesi 169 TL
Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 79,95 TL
Kiwi KSM 2405W Waffle Makinesi 750 W 199 TL
Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 2000 W 199 TL
Aprilla AHS 2025 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 119 TL
MF Product Aliure Akıllı Banyo Baskülü 139 TL
Enchen 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 199 TL
Lecoo HT401 Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık 169 TL
Lecoo MG1101 Gaming Mouse 89,95 TL
Lecoo M2001 Kablosuz Mouse 49,95 TL
Piranha Karaoke Mikrofon 89,95 TL 189 TL
Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik 69,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 69,95 TL
Philips Led Ampul 8-60 W Beyaz Işık 17,95 TL
Mutfak gereçleri
Lava Döküm Tencere 24 cm 399,95 TL
Lava Döküm Sahan 20 cm 149,95 TL
Pirge Çantalı Bıçak Seti 7 Parça 449,95 TL
Güral Porselen Spinoza Kare Kahvaltı Seti 36 Parça 699,95 TL
French Press 1000 cc Cam Matara 750 ml 49,95 TL
Renkli Cam Tabak 21 cm 9,95 TL
Desenli Pipetli Matara 14,95 TL
Desenli Borosilikat Kupa 200 ml 14,95 TL
Seramik Tabak Çeşitleri 8,50 TL
El Blender'ı 45 TL
Salata Kurutucu 4,2 L 29,95 TL
Kestane Çizici 6,95 TL
Paşabahçe Oval Servis Tabağı Estrella 33x25 cm 24,50 TL
Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 22x16 cm 29,95 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 3200 cc 55 TL
Akdeniz Metal Çaydanlık 225 TL
Papilla Ragnar Tava Seti 3'lü 18-22-26 cm 179,95 TL
Dizdar Metal Maşa Çeşitleri 22,50 TL
Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 24,95 TL
Kesim Matı/Kaşıklık/Sepet 5,95 TL
Fonksiyonlu Rende 49,95 TL
Berry Erzak Kabı 1,7 L 14,95 TL
Metaltex Buzdolabı Sebzelik Matı 12,95 TL
Karma Tepsiler 9,95 TL
Rooc Titanium Bıçak 14,95 TL
Sarımsak Ezici 12,50 TL
Keramika Makarna Tabağı 26 cm 26,50 TL
Keramika Kalp Çerezlik 14 cm 9,95 TL
Metaltex Düzenleyici Raf Çeşitleri 17,50 TL
Metaltex 4 Katlı Metal Raf 49,95 TL
Toka Çeşitleri 3,95 TL
Soft Cam Sıvı Sabunluk 300 ml 19,95 TL
Sıcak Su Torbası 2 L 24,95 TL
Çift Taraflı Masa Üstü Ayna 35 TL
Volta VB2 Alüminyum Katlanır Elektrikli Bisiklet 8.999 TL.
Dambıl Seti 2'li 2x5 kg 65 TL
Kapı Barfiks Barı 75 TL
Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 102 cm 329 TL
Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti 1.499 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 5 m2 249 TL.
Kadife Kaymaz Salon Halısı 3 m2 149 TL
Brilliant Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 139 TL
Brilliant Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 169 TL
Kadife Seccade 70x110 cm 39,95 TL
Bay/Bayan Uzun Kollu Pijama Takımı 75 TL
Kapitoneli Kazak Hurcu 27x50x26 cm 12,95 TL
Kapitoneli Yastık Hurcu 34x53x27 cm 14,95 TL
Kapitoneli Yorgan Hurcu 53x95x53 cm 19,95 TL