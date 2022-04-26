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    Ekonomi500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
    HaberlerEkonomi Haberleri 500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
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    500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!

    Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat 500 liralık banknot basılacağı iddiasını köşesine taşıdı.

    26.04.2022 - 09:00 |
    500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!

    Fırat üst düzey bir yetkilinin verdiği cevabı paylaştı. Üst düzey yetkili Fırat'a 500 TL'lik banknot basılacağı iddiası doğru değil açıklamasında bulundu.

    İşte Hande Fırat'ın yazısındaki o bölüm:

    500 LİRALIK BANKNOT MU GELİYOR?
    Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum.

    Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil.

    Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil.

    Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor.

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