2022 fitre ne kadar, hesaplama? Diyanet fitre bedeli kaç TL, fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir, bu sene oruç tutamayanlar için fitre miktarı!

2022 Fitre miktarı aramaları arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl 1 kişinin günlük doyum miktarı kadar fıtır sadakası veriliyor. Bu yıl için belirlenen fitre miktarı da Diyanet tarafından açıklandı.

FİTRE NE KADAR, FİTRE MİKTARI KAÇ TL?

2022 yılı için fitre parası olarak 40 TL olarak belirlendi. Diyanet geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 40 TL olarak belirlenmesine,

Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,

Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebileceğine oy birliği ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesini ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar, az da olsa bir şeyler paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fitre, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından verilmektedir.

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.