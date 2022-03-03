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    Ekonomi100 bin lira hibe veriliyor! Tarih değişti! Flaş gelişme
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    100 bin lira hibe veriliyor! Tarih değişti! Flaş gelişme

    Tarım ve ormancılık sektöründe istihdama katkı sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin” başvuru tarihi 15 Mart 2022 tarihine uzatıldı. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak.

    03.03.2022 - 17:12 | | İHA
    100 bin lira hibe veriliyor! Tarih değişti! Flaş gelişme

    Tarım ve ormancılık sektöründe istihdama katkı sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin” başvuru tarihi 15 Mart 2022 tarihine uzatıldı.
    Proje, tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan girişimci adayların desteklenmesi amacıyla uygulanıyor.

    Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak. İlgili bölümlerden mezun olanlar tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik hazırlanacak projelerle 15 Mart 2022 tarihi saat 23:59’a kadar sistem üzerinden başvuru yapabilecek.

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