0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi ÅŸartlarÄ± neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yÄ±l vadeli kredi baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlayacak?

10 yÄ±l vadeli yÃ¼zde 0,99 faizliÂ konut kredisi mÃ¼jdesi Kabine ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan duyuruldu. Konut finansmanÄ± paketlerini duyuran ErdoÄŸan, 3 ayrÄ± paket iÃ§in "Son dÃ¶nemde fahiÅŸ yÃ¼kseliÅŸler nedeniyle konut inÅŸaasÄ±nda yavaÅŸlama ve konut fiyatlarÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸlar yaÅŸandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu arzi dalgalanmadan korumak amacÄ±yla bir dizi tedbiri hayata geÃ§irmeye karar verdik." Ä°fadelerini kullandÄ±.

10 YIL VADELÄ° YÃœZDE 0.99 KONUT KREDÄ°SÄ° VERÄ°LECEK!

Birinci pakette ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satÄ±n almalar iÃ§in 10 yÄ±la kadar vadeli, aylÄ±k yÃ¼zde 0,99 faizli konut kredisi saÄŸlÄ±yoruz.

Ä°kinci paket konut deÄŸerinin en az yarÄ±sÄ± 1 Nisan 2022 tarihinden Ã¶nce aÃ§Ä±lÄ±pÂ dÃ¶vizÂ hesaplarÄ±nÄ±n bozdurulmasÄ± veya fiziki altÄ±nlarÄ±n merkez bankasÄ±na satÄ±larak alÄ±nmasÄ±yla bu paketten yararlanabilecekler.

MayÄ±s baÅŸÄ± itibarÄ±yla yÃ¼zde 40'Ä± tamamlanmÄ±ÅŸ ve asgari yÃ¼zde 50'si satÄ±lmamÄ±ÅŸ inÅŸaat projelerinin tamamlanabilmesi iÃ§in 20 milyar liralÄ±k kaynak ayÄ±rdÄ±k. 1 yÄ±l boyunca konut fiyatlarÄ±nÄ± duyurduklarÄ± fiyatta sabit tutma taahhÃ¼dÃ¼ veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek. DÃ¼ÅŸÃ¼k gelir grubundaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ev sahibi yapmaya yÃ¶nelik sosyal konut projeleri iÃ§inÂ TOKÄ°'ye 30 milyar liralÄ±k finans saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

Twitter Ã¼zerinden de aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

Ä°lk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaÅŸÄ±mÄ±za, 2 milyon liraya kadar deÄŸere sahip birinci el satÄ±n almalar iÃ§in 10 yÄ±la kadar vadeli ve aylÄ±k %0,99 faizli konut kredisi saÄŸlÄ±yoruz.

2 milyon liraya kadar olan konutlara saÄŸlanacak, dÃ¶viz veÂ altÄ±nÂ varlÄ±klarÄ±nÄ±n TÃ¼rk lirasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ teÅŸvik edecek ikinci paket; 10 yÄ±la kadar vadeli ve aylÄ±k %0,89 faizli konut kredisi iÃ§eriyor.

MayÄ±s ayÄ± baÅŸÄ± itibarÄ±yla asgari %40â€™Ä± tamamlanmÄ±ÅŸ ve asgari %50â€™si satÄ±lmamÄ±ÅŸ inÅŸaat projelerinin bir an Ã¶nce tamamlanabilmesi iÃ§in 20 milyar liralÄ±k bir kaynak ayÄ±rdÄ±k.

0 99 KONUT KREDÄ°SÄ° ÅžARTLARI NELERDÄ°R, HANGÄ° BANKA Ä°LE VERÄ°LECEK, KÄ°MLERE?

Ä°lk evim Konut Finansman Paketi" Ã§erÃ§evesinde, kamu bankalarÄ±nca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaÅŸlara yÃ¶nelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak Ã¼zere, 2 milyon lira deÄŸerine kadar konutlar iÃ§in, 10 yÄ±la kadar vadeli, aylÄ±k yÃ¼zde 0,99 faizli konut kredisi saÄŸlanacak.

Ä°kinci paket olan ve dÃ¶viz, altÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ±n TÃ¼rk lirasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ teÅŸvik edecek "GeniÅŸletilmiÅŸ Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarÄ±nca, birinci ve ikinci el konutlarÄ± da kapsayacak biÃ§imde, konut deÄŸerinin en az yÃ¼zde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ dÃ¶viz tevdiat hesaplarÄ±nÄ±n (DTH) yahut hurda altÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±na (TCMB) satÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±lanmasÄ± ÅŸartÄ±yla, 2 milyon lira deÄŸerine kadar konutlar iÃ§in 10 yÄ±la kadar vadeli, aylÄ±k yÃ¼zdeÂ 0,89 faizli konut kredisi saÄŸlanacak.

KOBÄ° ve KOBÄ° dÄ±ÅŸÄ± inÅŸaat firmalarÄ±nÄ±n yararlanabileceÄŸiÂ Ä°nÅŸaat SektÃ¶rÃ¼neÂ Ã–zel Kredi Garanti Paketi ile de 1 MayÄ±s 2022 tarihi itibarÄ±yla asgari yÃ¼zde 40'Ä± tamamlanmÄ±ÅŸ ve yÃ¼zde 50'si satÄ±lmamÄ±ÅŸ inÅŸaat projesi sahibi KOBÄ° ve KOBÄ° dÄ±ÅŸÄ± inÅŸaat ÅŸirketlerinin tamamlanmayan inÅŸaatlarÄ±nÄ± tamamlamalarÄ± hedefleniyor. SÃ¶z konusu finansman paketi iÃ§in 20 milyar lira kaynak ayrÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu iÅŸletmeler bu destekten yararlanmak iÃ§in 1 yÄ±l boyunca konut satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nÄ± sabit tutmayÄ± taahhÃ¼t edecek, bu fiyatlarÄ± internet sitesinde kamuoyu ile paylaÅŸacak ve kredi veren kuruluÅŸa bildirecek.

0 99 KONUT KREDÄ°SÄ° HESAPLAMA

100 bin lira kredide yÃ¼zde 0.89 faizle aylÄ±k Ã¶deme 1359 lira oluyor. HÃ¼rriyetgazetesi.com Ã§ekilecek krediye gÃ¶re Ã¶denecek taksit ve toplam tutarÄ± hesapladÄ±.

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