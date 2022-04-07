YDS bu hafta sonu yapılacak! ÖSYM, YDS ile ilgili açıklama yaptı!

ÖSYM’den YDS’ye girecek adaylara uyarı! Hafta sonu yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile ilgili adaylara kimlik ve saat uyarısı yapan ÖSYM, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlerin listesini paylaştı.

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 10 Nisan 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu“Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.”

SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS NE ZAMAN? İŞTE 2022 YDS TARİHLERİ

ÖSYM tarafından uygulacak YDS/1 sınavı, 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. 2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri okullar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTECEK?

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak YDS sınavı, saat 10.00’da başlayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri

binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav 3 saat (180 dakika) sürüyor. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

YDS’DE KAÇ SORU SORULACAK?

YDS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinde yapılacak sınavlarda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılıyor.

2022 YDS/1 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak.