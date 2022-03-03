Yarın okul var mı, yarın okullar tatil mi 2022? 4 Mart Cuma okulları kar tatili olan iller

4 Mart’ta kar tatili olan iller araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediliyor. Kar yağışının mart ayında etkili olması ve bazı illerde okulların tatil edilmesi öğrencilerin yarın için de bir tatil kararı alınıp alınmadığını sorgulamasına neden oldu. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre Afyonkarahisar, Sinop, Konya, Denizli, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi, Isparta'da okullar 3 Mart günü tatil oldu. Şimdi gözler, “yarın okul var mı, okullar yarın tatil mi?” sorularının yanıtına çevrildi.

YARIN OKULLAR VAR MI (4 MART)?

Ankara, Konya ve Eskişehir kar yağışı olacak iller arasında yer alıyor. 4 Mart tarihinde okulların tatil olduğu ile ilgili bir henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar geldikçe haberimize ekleyeceğiz.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 MART OKULLARIN TATİL OLAN YERLER



Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.



Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.



Isparta Valiliği, kar yağışının etkili olması sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, Isparta genelinde öğleden sonra başlayan kar yağışının perşembe sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara dikkat çekildi. Bu çerçevede Isparta genelinde 3 Mart 2022 Perşembe günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları, uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

DENİZLİ

Denizli’nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.



Denizli’de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, eğitime engel getirdi. Kale Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin ise idari izinle sayılacağı belirtildi.

KONYA

Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

SİNOP

Sinop Valiliğinden yapılan duyuruda, “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle tüm Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” denildi.