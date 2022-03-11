Üniversite tercihlerinde bu bölümü seçenlere 3 bin 500 TL burs ve istihdam desteği!

YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında imzalanan iş birliği protokoluyle öğrencilere burs ve istihdam desteği sağlanacak.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3.500 TL olacak.

Protokol kapsamında öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak; ayrıca, burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olunacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali İpek ‘Harita ve Geomatik Mühendisliği Mesleğinin Gelişimi İçin İş Birliği Protokolu’ne imza attı.

Haritacılık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla ülkemiz açısından kritik bir meslek disiplini olan harita ve geomatik alanlarını YKS yerleştirme puanlarına göre daha yüksek başarı sırasındaki bireylerin tercih etmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulmasını amaçlayan protokol kapsamında öğrencilere burs ve iş imkanı da sağlanacak.

YÖK Başkanı Özvar yaptığı konuşmada ‘Yükseköğretim Kurulu olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması kapsamında ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerine önem vermekteyiz. Daha önce istihdam ve ihracatta önemli paya sahip maden, petrol ve tekstil sektörü temsilcileri ile protokoller yapılarak yükseköğretim-sektör iş birliği hayata geçirilmişti. Devamı olarak bugün haritacılık sektörüne yönelik olarak TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile protokol imzalıyoruz. Protokol ile öğrencilerimizin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacaktır. Protokolün hayırlı olmasını temenni ederim’ dedi.

HARİTA VE GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINI TERCİH EDENLERE BURS

- HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3.500 TL olacak. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK’e bildirilecek. Burslar her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenecek.

- Öncelikle bu programları tercih edecek adayların YKS yerleştirme puan türündeki puanına göre alanında ülke geneli ilk 30 bin sıralaması içinde yer alması gerekecek.

- YKS tercihlerinde; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine yerleşmiş olması gerekirken üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarına program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olması şartı aranacak.

Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her eğitim ve öğretim yılında genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.8 (100 üzerinden en az 70) olması şartı aranacak.

- Programları tercih eden öğrencilerin iş bulmaları konusunda yardım sağlanacak İmzalanan bu protokol kapsamında öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitiminin artırılması ve staj eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, HKMO burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olacak.

- Harita ve Geomatik mühendisliği mesleği; ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında coğrafi ve mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu tabanlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her alanında konumsal bilgiye dayalı çalışmalar üreten ve hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir.

İmzalanan protokol sayesinde ülkemiz açısından böylesine önemli bir meslek disiplininin daha yetkin bireyler tarafından yürütülmesi, mesleğin geleceğini tehdit eden etmenlerin ortadan kaldırılarak toplumdaki itibarının yükseltilmesi ve mesleğin gerektirdiği temel yetkinliklere sahip mühendislerin yetiştirilebilmesi için önemli bir adım atılmış oldu.