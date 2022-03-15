ÖSYM’den ALES adayları için geç başvuru günü hatırlatması! ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2022 ALES/1 YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 15 Mart Salı günü (bugün) olduğu belirtildi. Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 15 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM’NİN AÇIKLAMASI!





ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 277,50 TL olarak belirlendi.

ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yapılabilecek.

ALES TAKVİMİ 2022

ALES/1: 17 Nisan

ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım