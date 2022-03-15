ÖSYM’den ALES adayları için geç başvuru günü hatırlatması! ALES sınavı ne zaman?
ÖSYM duyurdu! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 17 Nisan’da gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) için geç başvuru süreci başladı. Peki, Ales başvurusu nasıl yapılır? Ales sınavı ne zaman? Ales geç başvuru ne zaman bitiyor? Ales geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2022 ALES/1 YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 15 Mart Salı günü (bugün) olduğu belirtildi. Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 15 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.
ÖSYM’NİN AÇIKLAMASI!
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 277,50 TL olarak belirlendi.
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ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yapılabilecek.
ALES TAKVİMİ 2022
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım