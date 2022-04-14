ÖSYM MSÜ sonuçları! MSÜ sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? sonuc.osym.gov.tr ile MSÜ sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ (OSYM.GOV.TR)

MSÜ SINAV SORULARI YAYINLANDI!

2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."

"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." şeklinde ifadeler yer verildi.

MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ