ÖSYM duyurdu! 2021-YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
12.04.2022 - 11:25 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) duyurdu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
30 Mart – 05 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 1. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”