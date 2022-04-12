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    EğitimÖSYM duyurdu! 2021-YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
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    ÖSYM duyurdu! 2021-YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

    ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

    12.04.2022 - 11:25 |
    ÖSYM duyurdu! 2021-YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) duyurdu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

    ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

    “2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    30 Mart – 05 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 1. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.”

    2021-YDUS (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları için tıklayın

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