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    EğitimOkullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?
    HaberlerEğitim Haberleri Okullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?
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    Okullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil sona ererken Ramazan Bayramı tatili şimdiden merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'na yaklaşırken bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar…

    17.04.2022 - 11:03 |
    Okullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

    18 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili sona erdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm sınıflar yarın ders başı yapacak. Ara tatil sona ererken gözler Ramazan Bayramı tatiline çevrildi. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar…

    RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.

    Ramazan Bayramı 1. günü: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. günü: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. günü: 4 Mayıs Çarşamba

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

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