MEB duyurdu! Okul Ortaklığı Programı başlatılıyor! Okul Ortaklığı Programı Uygulama Kılavuzu il, ilçe ve okullara gönderildi. 4 yıl süreli olacak Okul Ortaklığı Programı’nda okullar arasındaki farklılıkların azaltılarak fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor. Program ile, okullar arasındaki iş birliği ve destekle eğitim öğretim sürecine katkı sağlanacak. Peki, Okul Ortaklığı Programı nedir? Okulların ortak çalışma yapacakları konular neler? Okul ortaklığı programı çevrimiçi mi, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar…

OKUL ORTAKLIĞI PROGRAMI NEDİR?

Programla, farklı eğitim tecrübelerine ve kaynaklara sahip okulların bu tecrübelerini ortak okuluyla paylaşarak ortak öğrenme ve öğretme süreçleri planlama, ortak eğitimler düzenleme, ortak sosyal faaliyetler ve projeler gerçekleştirme gibi eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeleri hedefleniyor. Ayrıca eğitim öğretimin niteliğini artıracak ortak faaliyetlerle deneyimlerin paylaşılması, olumlu örneklerin hayata kazandırılması ve öğrenme topluluklarının oluşturulması amaçlanıyor. Programla öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımların karşılıklı olarak aktarılması, bu programın en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerini kapsayan okul ortaklığı programında yer alan okullar, farklı illerden seçildi.

Okul ortaklığı programı kapsamında okullar bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yaparak çevrim içi ya da yüz yüze toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirecek. Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda başarılı uygulama örnekleri olan okullar, ortak okulu ile çalışılacağı konulara uygun olacak şekilde yazılı, görsel ve dijital materyal gibi kaynakları paylaşacak.

OKULLARIN ORTAK ÇALIŞMA YAPACAKLARI KONULAR NELER?

Okulların ortak çalışma yapacakları konular arasında "akademik başarıyı artırma çalışmalarını ortaklaşa planlama ve uygulama", "öğretmenlere yönelik ortak eğitimler düzenleme", "patent, faydalı model, marka, tasarım tescili alma sürecinde iş birlikli çalışmalar yürütme", "destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ortak çalışmalar yürütme", "zümrelerin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik paylaşımda bulunma", "toplum hizmeti çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütme" gibi başlıklar yer alıyor.

OKUL ORTAKLIĞI PROGRAMI’NIN SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

Okul ortaklığı programı 4 yıl süreli olacak ve 4. yılın sonunda ortak okullarda değişiklik yapılabilecek.