Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili görüş paylaşma çağrısı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu! Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili kamuoyu ve eğitim camiasının görüşleri alınacak. MEB, "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"nın görüş ve önerilere açtı.

"Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"nın hazırlanarak görüş ve önerilere açılmasını değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; tüm öğretmen, yönetici ve eğitim paydaşlarının görüşlerini kendileriyle samimi bir şekilde paylaşmalarını isteyerek "Yönetmelik taslağına görüş süresini 1 ay tutacağız ve 15 Mart'a kadar paydaşlarımız bu yönetmelikle ilgili görüşlerini Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaşabilecekler." dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ NEREYE YAZILIR?

Bakanlığın resmî internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını inceleyebilecek. MEB, ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresinden de bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin kamuoyunun görüş bildirebilmesi için askıya çıkardı. Tüm öğretmenler, tüm yöneticiler, tüm eğitim paydaşları görüşlerini gönderebilecek. Bu süreç içerisinde diğer eğitim paydaşları ile ilgili görüş alma süreçleri de aktif olarak devam edecek. 15 Mart'a kadar gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şekli verilecek.