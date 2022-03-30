Öğretmen seminerleri online mı yoksa yüz yüze mi olacak? MEB seminer programı belli oldu mu?

Okulların ikinci dönem ara tatiline sayılı günler kaldı! Milyonlarca öğretmen ve öğrenci 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında 1 haftalık ara tatile girecek. Ara tatil öncesi, öğretmenlerin eğitimi kapsamında yapılan seminerlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmenlerin seminerleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ara tatil seminer programı belli oldu mu? Öğretmen seminerleri uzaktan mı olacak? MEB seminer yüz yüze mi olacak? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Katıldığı bir televizyon progamında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin nisan ayındaki seminer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Bu dönemde öğretmenler ve okul yöneticileri büyük fedakarlık gösterdiler. Öğretmenlerimiz çok töhmet altında kaldılar. Bundan özellikle bahsetmem lazım. Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitime ara vermede sanki öğretmenler okula gitmek istemiyorlarmış, sanki oturdukları yerden ders ücreti olmak istiyorlarmış gibi bir algı oluştu." diye konuştu. Özer, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi için dijital platformlarda öğretmen bilişim ağı oluşturduklarını aktaran Özer, öğretmenlerin Türkiye'nin istedikleri yerinden o platformlara girerek eğitimleri tamamladıkları zaman hiçbir sorun olmayacağını sözlerine ekledi.

Büyük fedakârlık gösterdikleri gerekçesiyle birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlere başarı belgesi gönderdiğini hatırlatan Bakan Özer, bu dönemin sonunda da öğretmenlere başarı belgesi göndereceğini kaydetti.