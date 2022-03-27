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    EğitimMSÜ sınavı ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ giriş çıkış saatleri!
    HaberlerEğitim Haberleri MSÜ sınavı ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ giriş çıkış saatleri!
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    MSÜ sınavı ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ giriş çıkış saatleri!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı. Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı okullara geldi.

    27.03.2022 - 10:54 |
    MSÜ sınavı ne zaman bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ giriş çıkış saatleri!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

    Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

    COVID-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

    MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılıyor. Sınav, saat 10.15'te başladı. MSÜ sınavı 165 dakika sürecek.

    Sınav saat 13.10'da sona erecek.

    MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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