MEB yeni kararı resmen duyurdu! Tamamen değişiyor, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri artık...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde seferberlik başlatılıyor. Öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak.

Matematik hayatla iç içe olacak. Sabah'ın haberine göre, "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek.

TÜBİTAK ile işbirliği yapılacak. İşte matematiği sevdirmek için yapılacak çalışmalar:



-Okullarda matematik atölyeleri kurulacak.

-Gezici matematik müzesi açılacak.

-TRT ile işbirliği yapılarak matematik çizgi filmleri hazırlanacak.

-Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki çocukları olan velilerin kullanımı için bir uygulama tasarlanacak.

MATEMATİK DERSİ DANS VE MÜZİKLE ANLATILACAK



"Her an her yerde matematik" hedefi için mesleki gelişim toplulukları oluşturulacak. Bu kapsamda kültürel öğelerin, yerel el sanatlarının içinde matematik işlenecek. Müzik derslerinde matematik de olacak. Örneğin, fraktal konusu işlenirken müzikle eşleştirme yapılacak, kesirler işlenecek.



Ritim duyusu için matematik, dans ve drama etkinlikleriyle birlikte yapılacak. Okul-ev çevresinde matematikle bağ kurma çalışmaları yapılacak.

Temel ve orta öğretim için her ay bir "ayın matematik konusu" belirlenecek ve onunla ilgili farklı öğretim yöntemleri belirlenecek.

ASTRONOMİ TAKVİMİ GİBİ MATEMATİK TAKVİMİ HAZIRLANACAK



Öğrencilerin matematik eğitiminde yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri ve çözüm önerileri sunabilecekleri rehber öğretmenler tarafından matematik teşhis toplantıları düzenlenecek.



Matematik tarihinin işleneceği toplantılar yapılacak. Astronomi takvimine benzer şekilde matematik takvimi hazırlanacak. Takvimdeki sayılarla ilişkili hikâyelerin olduğu, belirli bir tarihte matematikle ilgili bir bilginin yer aldığı bir takvim tasarlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada matematik dersini sevmeyen hiçbir öğrencinin kalmayacağını belirtmişti. Özer "Matematik derslerine yaklaşımları değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımla beraber öğrencilerimizin matematik derslerini sevmelerini ve hayata uygulamalarını hedeflemekteyiz. Projeleri öğrencilerimiz geliştirecek, böylelikle sürekli bir öğrenme içerisinde olacaklardır. Bizlerin amacı matematiği soyut bilgi yığınından kurtarıp, günlük hayata dönüştürerek pratikleştirip kalıcı hale gelmelerini, öğrenmelerini sağlamaktır. Matematik dersi sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden geleceği zorunlu bir ders olmaktan çıkmalı, bütün öğrencilerin keyifle günlük hayatta bağlamlaştıracağı bir ders olmalıdır" demişti.

YENİ PROJELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette yeni projeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin önemli detaylar açıkladı.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ağırlık verdiklerini belirten Özer, tüm çocukların okul öncesi eğitime ücretsiz olarak erişebilmeleri için çalıştıklarını bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri'nde kadın istihdamını teşvik amacıyla anaokulu ve kreş açılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak bir projeye başlayacaklarını söyledi. Öğretmen ve okul yöneticisi hareketlilik programıyla ilişkin de bilgi veren Özer, "Türkiye’deki örnek eğitim uygulamalarını belirledik. Öğretmenler bu örnek uygulama nasıl gerçekleştiriliyor bakacaklar. Başarı hikâyelerini tüm sahaya yayacağız" dedi. Artık merkezden bağımsız şekilde okulların kendi ihtiyaçlarına göre öğretmenlere eğitim planlaması yapacaklarını söyleyen Özer, “Bu öğretmenlik mesleğinde devrimdir. Bu seneki öğretmenlik mesleki gelişimi için bütçemiz 282 milyon TL" diye konuştu.

MATEMATİK AÇIKLAMASI: TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Bakan Özer, "Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil, daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarını da çok önemli bir şekilde etkileyecek. Yani matematikte öğretme yaklaşımını değiştireceğiz.

Yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili olacak. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz.

Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında, farklı etkinliklerle öğrenilecek. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak.

İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünya, mesleki eğitim için artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık." dedi.

RİSKLİ ALANLAR ÖNCELİKLİ

Özer, işletmelerin usta öğretici ihtiyacını karşılamak için de iyileştirme yaptıklarına işaret ederek şunları söyledi: "2022’deki hedefimiz 1 milyon çırak. Mesleki eğitim merkezi çırağı olabilmek için öncelikle usta öğretici olma şartı arandığından zamanla daha hızlı hedeflediğimiz rakama ulaşacağız. Çoğu işletmede usta öğretici yok. Şu anda herkes usta öğretici eğitimini aldırmaya çalışıyor. Mayısta 400-500 bini geçecek. Gıda teknolojisinde, metal sanayide çırak sayısı 4-5 kat arttı."

Metaverse ve eğitimde artırılmış sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçireceklerini açıklayan Özer, "devrim" olarak nitelendirdiği bu adımı şöyle anlattı: "Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de mesleki eğitime uygulayacağız. Kaynakçılık, madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma, geliştirme, dijital içerikler oluşturma çalışmalarını yoğunlaştırdık. Metaverse ile ilgili eğitim için de çalışmalar devam ediyor." Özer, ayrıca matematik alanında da öğretme yaklaşımını değiştirerek hayatla ilişkisi kopmayan bir eğitim tasarladıklarını söyledi.

"LGS KOLAY OLSUN"

Bakan Özer’in açılış için Cahit Zarifoğlu İlkokulu’na geleceğini duyan 8. sınıf öğrencileri bahçede Bakan’ı bekledi. Özer, okul binasından çıktığı sırada kendisini alkışlayan öğrencileri yanına çağırıp fotoğraf çektirdi. “Hocam müzikten bırakıyorlar. Sınıfta kalma olmasın. LGS kolay olsun” diyen öğrencilere Özer, “Derslerinize iyi çalışın, her şeyi başarırsınız” karşılığını verdi. Öğrencilerin istekleri Bakan ve beraberindeki protokolü gülümsetti.