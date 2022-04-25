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    EğitimDikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 DGS sınav tarihi!
    HaberlerEğitim Haberleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 DGS sınav tarihi!
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    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 DGS sınav tarihi!

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için adayların gözü kulağı ÖSYM’de. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmayı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının başlayacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? İşte 2022 DGS sınav ve başvuru tarihi!

    25.04.2022 - 10:58 |
    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? DGS sınav başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 DGS sınav tarihi!

    Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuru tarihleri merak konusu oldu.

    2022 DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    ÖSYM tarafından uygulanacak 2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayıp, 23 Mayıs’ta sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

    2022 DGS NE ZAMAN?

     ÖSYM’nın sene başında açıkladığı sınav takvimine göre, DGS sınav tarihi ise 3 Temmuz olarak duyurulmuştu.

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