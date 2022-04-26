AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sona erdi, şimdi gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları İÜ öğrenci sistemi AKSİS ile öğrenilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifre ile sisteme erişim sağlanacak. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Auzef sınav sonuçları için net bir tarih verilmedi, geçen sınavları referans aldığımızda sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara Dönem Vize Sınavları: 16-17 Nisan 2022

Yarıyıl Sonu Bitirme Sınavları: 04-05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları: 02-03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 24 Temmuz 2022