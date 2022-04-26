°
Şehir seçiniz
    BİST2.4960.55EURO15.81-0.12USD14.790.17ALTIN905.310.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EğitimAUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!
    HaberlerEğitim Haberleri AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!
    ABONE OL

    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!

    AUZEF sınav sonuçları 2022 için yapılan aramalar yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. AUZEF sınav sonuçları İÜ AKSİS üzerinden erişime açılacak. Peki, 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu yanıt arıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    26.04.2022 - 11:53 |
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!

    AUZEF bahar dönemi vize sınavları sona erdi, şimdi gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları İÜ öğrenci sistemi AKSİS ile öğrenilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifre ile sisteme erişim sağlanacak. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı…

    AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

    AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Auzef sınav sonuçları için net bir tarih verilmedi, geçen sınavları referans aldığımızda sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

    Ara Dönem Vize Sınavları: 16-17 Nisan 2022

    Yarıyıl Sonu Bitirme Sınavları: 04-05 Haziran 2022

    Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları: 02-03 Temmuz 2022

    Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 24 Temmuz 2022

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    Luhansk bölgesindeki Novotoshkivka köyü harabeye döndü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş 3. Dünya Savaşı uyarısı

    Sıradaki Haber
    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    İhtiyaç kredisi faiz oranları tamamen değişti! Bankalar resmen duyurdu, başvuran alıyor...

    Sıradaki Haber
    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Resimli, yazılı, kısa ve öz, anlamlı, dualı, ayetli, bin aydan daha hayırlı kadir gecesi mesajları! Mevlana’dan mübarek İslami kadir gecesi mesajları

    Sıradaki Haber
    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor, SGK aracılığı ile ilk kez uygulanacak, artık...

    Sıradaki Haber