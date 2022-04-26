AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AKSİS üzerinden bahar dönemi AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı!
AUZEF sınav sonuçları 2022 için yapılan aramalar yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. AUZEF sınav sonuçları İÜ AKSİS üzerinden erişime açılacak. Peki, 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusu yanıt arıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AUZEF bahar dönemi vize sınavları sona erdi, şimdi gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. AUZEF sınav sonuçları İÜ öğrenci sistemi AKSİS ile öğrenilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifre ile sisteme erişim sağlanacak. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı…
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Auzef sınav sonuçları için net bir tarih verilmedi, geçen sınavları referans aldığımızda sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
Ara Dönem Vize Sınavları: 16-17 Nisan 2022
Yarıyıl Sonu Bitirme Sınavları: 04-05 Haziran 2022
Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları: 02-03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 24 Temmuz 2022