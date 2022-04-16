AUZEF saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AUZEF kaç dakika sürecek? İşte AUZEF sınav saatleri!

AUZEF ara (vize) sınavları başladı! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar ve yakınları sınav saatlerini ve AUZEF sınavı ile ilgili detayları araştırırken AUZEF’ten 17 Nisan’da yapılacak sınavlar için uyarıda bulundu. Peki, AUZEF saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AUZEF kaç dakika sürecek? İşte detaylar…

AUZEF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

AUZEF’TEN ADAYLARA UYARI!

İstanbul Üniversitesi’nden 17 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak AUZEF ara (vize) sınavına İstanbul'da katılacak öğrenciler duyuru yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

“17 Nisan 2022 Pazar günü AUZEF ara (vize) sınavında İstanbul’da bazı güzergahlar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebi ile trafiğe kapalı olacaktır. Sınav binalarınıza ulaşımda problem yaşamamanız için bilgilendirmeyi dikkate almanız önerilir.”