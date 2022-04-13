İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Pazar günü Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı?

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour of Türkiye), final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da koşulacak. Bölge Trafik Ekipler Amirliği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında İstanbul’da kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Pazar günü kapalı mı? İşte İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

17 NİSAN PAZAR GÜNÜ İSTANBUL’DA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

GENEL KAPAMA TEDBİRLERİ SAATİ 06.00-

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevki) (Kapama Saati 08:30-….)

- Sait Çiftçi Katılım (Kapama Saati 08.20-……..)

Avrasya Tüneli Kapama

- Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)

- Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)

- Sirkeci – Kabataş Tramvay Kapama Saati (10.00-…...)

- Sirkeci – Yenikapı Arabalı Vapur Kapama Saati (06.00-…..)

KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi

- Avrasya Tünel Avrupadan Asyaya geçiş istikameti saat 08.30 itibariyle bisiklet geçişi sonlanana kadar kapanacak.

Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

- Fevzipaşa Caddesi

- Balat Yolu

- Cemil Birsel Caddesi

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

- Avrasya Tüneli Avrupa’dan Asya istikametine bisikletli grup Anadolu Yakası’nda E5’ten Kadıköy yönüne döndükten sonra açılacak ve alternatif yol olarak kullanılabilecek.

KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

- Beyoğlu - İnönü Caddesi

- Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Necatibey Caddesi

- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Palanga Caddesi

- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti.

ALTERNATİF YOLLAR

- Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

- Tarlabaşı Bulvarı

- Cumhuriyet Caddesi

- Taşkışla Caddesi

- Barbaros Bulvarı

- Adnan Saygun Caddesi

- Süleyman Seba Caddesi

- Dereboyu Caddesi

- Portakal Yokuşu Caddesi

- Sekbanlar Sokak

- İnşirah Sokak

- Küçük Bebek Caddesi

- Köybaşı Caddesi

- Eski Büyükdere Caddesi

KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 07.00)

ÜSKÜDAR

- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan İtibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı Cadde Gidişli Gelişli Olarak Trafiğe Kapatılacaktır. Üsküdar-Harem Sahilyolunun Üsküdar Meydan İle Harem Otogarı Arası İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Olup, Üsküdar İstikameti Trafiğe Açık Olacaktır. D-100 Karayolu Ankara İstikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Arası, İstanbul İstikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli Girişi Arası Kapalı Olacaktır.

- Avrasya Tünel Asyadan Avrupa’ya geçiş istikameti saat 09.30 itibariyle bisiklet geçişi sonlanana kadar kapanacak

KADIKÖY

- Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Her İki İstikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Ve Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.

MALTEPE

- Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

- Beylerbeyi İstikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

- Üsküdar sahilyolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyeti Milliye Caddesi ve O-1 bağlantı yolunu kullanabilir.

- D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe köprüsünü kullanabilir.

- Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 karayolunu kullanabilir.

KAPATILACAK YOLLAR: (KAPAMA SAATİ 08:30)

- D-100 Karayolu Güney Yol Levent - Sarıyer Ayrımları (D-100 Güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer – Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi’ne yönlendirilecektir.)

- Sait Çiftçi Katılım

ALTERNATİF YOLLAR:

- Büyükdere Caddesi

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü