Ara tatil ne zaman (2. dönem)? 2022 okullarda nisan ara tatil tarihi açıklandı mı, 1 haftalık ikinci ara tatil hangi tarihte?

Ara tatil tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında, yarıyıl tatili ise ocak ayında yapıldı. Şimdi gözler ikinci dönem ara tatilinin yapılacağı Nisan ayına çevrildi. Peki, ara tatil ne zaman, Okullarda 2. Dönem ara tatil tarihi açıklandı mı, 1 haftalık ara tatil hangi tarihte?

ARA TATİLİ NE ZAMAN (2. Dönem)?

Okullarda ikinci dönem ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan arasında gerçekleşecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere toplamda 9 gün sürecek.

Nisan ara tatili hafta sonunu dahil ettiğimizde 8 Nisan ve 18 Nisan arası sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.