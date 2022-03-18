AÖL öğrenci girişi ile AÖL sınav sonucu sorgulama! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

meb.gov.tr giriş ile AÖL sınav sonucu sorgulama süreci devam ediyor. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler MEB sayfasını sık sık ziyaret ederken arama motorları aracılığıyla “AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınav sonuçları 2022 hakkında merak edilenler…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, 2022 AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. 1. dönem sonuçların 10 gün içerisinde paylaşılınca, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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