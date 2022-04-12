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    EğitimAÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir? aosogrenci.anadolu.edu.tr
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    AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir? aosogrenci.anadolu.edu.tr

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları ilan edildi. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

    12.04.2022 - 15:44 |
    AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir? aosogrenci.anadolu.edu.tr

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

     

    AÇIKÖĞRETİM ARA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

    AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

    AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

    AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
    Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti
    77 – 83 AB 3,70 Geçti
    71 – 76 BA 3,30 Geçti
    66 – 70 BB 3,00 Geçti
    61 – 65 BC 2,70 Geçti
    56 – 60 CB 2,30 Geçti
    50 – 55 CC 2,00 Geçti
    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

     

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