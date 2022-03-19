Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde. AÖL 2. dönem sınavları 10 Mart’ta tamamlanmıştı. Liseyi açıktan devam eden öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyor. Gözler AÖL tarafında yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Açık öğretim lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 2022 açıklanma tarihi…

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihinde sona ermişti. AÖL sınavlarında bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları online sistemler üzerinden açıklanacak.

Sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ