Zelenskiy ülkesine çağırdı binlerce yabancı asker Ukrayna'ya koştu! Ruslara karşı savaşacaklar: Günlüğü 2 bin dolar...

Rus işgali başladıktan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara karşı savaşmaları için yabancılara çağrıda bulunmuştu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yabancı paralı askerlere yeni yabancı lejyonunun bir parçası olarak Rus birliklerine karşı savaşmaları için günde 2 bin dolar (28 bin TL) teklif ediliyor. İngiltere, Avrupa ve ABD'de Rus işgali şiddetlenirken deneyimli askerlerin savaşa katılmasını isteyen internet reklamları görünmeye başladı. The Times'a göre, Silent Professionals adlı işe alım firması, günde 1.000-2.000 dolar arasında bir sözleşme artı ikramiye teklif ediyor.

16 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerini püskürtmeye yardım etmesi için yabancı askerleri çağırdı. Ukraynalı yetkililer, vize şartlarının kaldırılmasının ardından 16 bin kadar askerin başvuru yaptığını iddia etti. Silent Professionals şunları söyledi: “İşveren ABD merkezli bir şirket. Hem erkek hem de kadın adaylar başvurabilir. Bu görev için yalnızca, Avrupa'nın bu bölgesinde en az 5 yıllık askeri deneyime sahip adaylar dikkate alınacaktır."

Silent Professionals'tan bir yetkili, BBC'ye şunları söyledi: “Ukrayna halkı sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için özgürlük ve demokrasi için savaşıyor. İnsanlar bu mücadeleyi desteklemek isterse, bunu yapmaları için onları desteklerim." Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov'a göre, yabancı asker tugayına yaklaşık 200 Hırvat katıldı.

ZELENSKİY'E SUİKAST GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Haberlere göre, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na suikast düzenlemek için başkent Kiev'e Kremlin destekli Wagner grubundan ve Çeçen özel kuvvetlerinden paralı askerler gönderdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'ndeki 'köstebek'ler nedeniyle, şimdiye kadar üç suikast girişimi başarısız oldu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna televizyon kanallarına şunları söyledi: “Bu kanlı savaşta yer almak istemeyen Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde çalışan insanlardan bilgi aldığımızı söyleyebilirim. Bu sayede Devlet Başkanımızı ortadan kaldırmak için buraya gelen Kadirov elit grubu yok edildi”