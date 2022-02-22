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Zelenskiy, Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını söyledi.

22.02.2022 - 01:55 |
Zelenskiy, Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü açıkladı.

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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