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Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesindeki maddi kaybın 600 milyar dolara ulaştığını belirtti

28.04.2022 - 11:49 | | UKRAYNA, (DHA)
Zelenski: Savaş nedeniyle kayıplar 600 milyar dolarak ulaştı

Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna'nın bu savaştan kaynaklanan kayıpları tahmini olarak 600 milyar dolara ulaşıyor. 32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500'den fazla eğitim tesisi ve 350'den fazla sağlık tesisi yıkıldı veya hasar gördü. Ekonomik varlıklar büyük kayıplara uğradı. Yüzlerce işletme yok edildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol ve yaklaşık 300 köprü yıkıldı veya hasar gördü. Ve bu sadece istatistik değil. Bu Mariupol, bu Volnovakha, bu Okhtyrka, bu Çernihiv, bu Borodyanka ve düzinelerce şehir, kasaba ve köyümüz dedi.

11,5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Zelenski, savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının yerinden edildiğini, milyonlarcasının da yurtdışına gittiğini belirterek, 11,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle yerinden edildi ve bunların yaklaşık 5 milyonu yurt dışına gitti. Bunların yüzde 95'i zaten evine dönmek istiyor. Bu nedenle, rahat bir Avrupa Ukrayna'sını yeniden inşa etmek için acil bir plan hazırlamaya ihtiyaç var diye konuştu.

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