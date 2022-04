Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor

Ukrayna-Rusya savaşında 53üncü gün geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, güne askeri ve hükümet yetkilileriyle savaş alanlarındaki durum hakkında bir toplantı yaparak başladığını ifade ederek, Rus birlikleri ülkenin doğusunda bir taarruz operasyonuna hazırlanıyor. Yakın gelecekte başlayacak. Rus birlikleri Mariupolu' yok ederken, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki diğer şehirleri ve toplulukları da yok etmek istiyorlar dedi.

Savunmayı sağlamak için her şeyi yaptıklarını ve ortaklarla sürekli iletişim halinde olduklarının ifade eden Zelenski, Ellerinden gelen her şeyle gerçekten yardımcı olanlara minnettarız. Ancak ihtiyaç duyduğumuz silah ve cephaneye sahip olanlar ve tedariklerini geciktirenler, bu savaşın kaderinin de onlara bağlı olduğunu bilmelidirler dedi. Zelenski, savaşın 53üncü günün geride kaldığını ve 53 gündür talep ettikleri silahlara dair bazı noktalarda cevap beklediklerini belirterek, Silahlardaki her gecikme, her siyasi gecikme, Ukraynalıların canına mal oluyor. Rusya bunu böyle yorumluyor. Gerçekte durum böyle olmamalı şeklinde konuştu.

SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ, 106 KİŞİ YARALANDI

Harkiv'e yönelik bombardımanın devam ettiğini, bunun sonucunda son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin de yaralandığını ifade eden Zelenski durumu kasıtlı terör olarak niteledi. Demokratik dünya, işgalcilerin Ukraynanın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki vermelidir diyen Zelenski, Rus ordusunun işkence odaları kurduğunu öne sürdü. Zelenski, Yerel makamların temsilcilerini ve yerel topluluklarda dikkat çekenleri kaçırıyorlar. Öğretmenlere şantaj yapıyorlar. Emekli maaşı ödemek için sağlanan parayı çalıyorlar. İnsani yardım engellendi ve çalındı. İnsanları açlığa sürüklüyorlar şeklinde konuştu.

Zelenski, Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargoya ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade ederek, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmak için enerjiyi açıkça kullandığını zaten görüyor dedi.