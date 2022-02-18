Yolcu gemisinde yangın çıktı! 288 kişi...

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde Yangın çıktı. Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Genide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı. Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

TSİ 4:30'DA YANMAYA BAŞLADI

Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.

'TÜM YOLCULAR GÜVENDE'

Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini veri.

KORFU ADASINA NAKLEDİLDİLER

Yunan sahil güvenlik ekipleri yolcuları ve mürettebatı Yunanistan'ın Korfu adasına nakletti. Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.