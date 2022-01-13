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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Covıd-19’un yeni varyantı olan Omicron’un yayılmasını önlemek amacıyla nikah ve düğün merasimlerine gece yarısından sonra müzik yasağı getirildi.

13.01.2022 - 01:50 | | İHA
Yasak geldi! O ilimizde flaş karar, saat 24:00'den sonra...

Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Covıd-19’un yeni varyantı olan Omicron’un yayılmasının önlenmesi için konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ile nikah ve düğün merasimlerinde icra edilen müzik yayınına saat 24.00 kısıtlaması getirildi.

Osmaniye Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Korona virüs salgınının yeni varyantının ülkemize etkisinin en aza indirilmesi, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılıma hızının kontrol altında tutulması için salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar yapılabilecek. Belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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