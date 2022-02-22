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Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusyaya yönelik ilk yaptırım paketinin bugün masaya yatırılacağını duyurdu.

22.02.2022 - 16:09 | | Vahdet AYAZ, (DHA)
Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı yasadışı ve kabul edilemez. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birlik olmaya devam ediyoruz. İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak dedi.

İNGİLTERE: AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ
Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Daimi Müsteşara, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saydığını açıklamak için Rus Büyükelçisini çağırması talimatını verdim. Yanıt olarak ağır yaptırımlar uyguluyoruz dedi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANSKIN EGEMENLİĞİNİ TANIDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Ukraynanın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıklamıştı. Söz konusu kararın ardından Avrupa ve ABDden bu karara tepki gelmiş ve yaptırımların uygulanacağı ifade edilmişti.

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