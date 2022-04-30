Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

Rus ordusunun işgali sürerken Ukrayna'ya askeri yardım yağıyor. Ülkeye son olarak S-300 hava savunma sistemleri gönderildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, kaynak ülke adı vermeden “partner ülkeler” tarafından füzelerin sağlandığını bildirdi. Bu sistemler Donbas ve Kırım’ı kapsayacak şekilde konuşlandırıldı. Kiev yönetimi, ayrıca Polonya’dan Rus yapımı 200 adet T-72 tankı ile onlarca zırhlı personel taşıyıcının orduya ulaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Almanya parlamentosundan geçen yasaya göre Kiev yönetimine Alman yapımı Leopar tankları ile Gepard uçaksavar tankı sistemleri gönderilecek. AB de, savaşın başından beri 1.5 milyar dolarlık askeri Yardım yaptı.

ABD’DEN DEV PAKET

Ukrayna’ya en ciddi Silah yardımı ise ABD tarafından yapılıyor. Daha savaş başlamadan Ukrayna’ya yaklaşık 15 bin “Javelin” seyyar tanksavar füzesiyle 5 bin civarında seyyar “Stinger” hava savunma sistemi verilmişti. Önümüzdeki günlerde 45 kilometre menzile sahip 18 obüs topuyla bunlar için 40 bin top mermisi teslim edilecek. ABD ayrıca Kiev yönetimine 300 adet kamikaze dron ulaştırmaya hazırlanıyor. Ayrıca 8 adet Sovyet yapımı Mi-17 savaş helikopteri de teslim edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den Ukrayna için 33 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım talep etti. Bunun 20 milyar dolarının askeri yardımlara gitmesi bekleniyor. Biden, “Bu mücadelenin bedeli ucuz değil ama saldırganlığa boyun eğmek daha maliyetli olacak” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi, ayrıca önceki gün yeni bir karar alarak Başkan Joe Biden’a gerektiği zaman gerektiği kadar silahı Ukrayna’ya gönderme yetkisi verdi.

POLONYA’DAN 200 TANK

NATO ülkeleri, Ukrayna’ya düzenli askeri yardım yapıyor. Çekya, 30 kadar T-72 tank ve 50 kadar zırhlı araç teslim etti. Ayrıca tanksavar silahlar da gönderdi.

Polonya 200 Sovyet yapımı T-72 tankla çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç verdi.

İngiltere, seyyar hava savunma sistemleri, uzun menzilli füzeler ve askeri elektronik donanımı Ukrayna’ya teslim etti.

Slovenya, Sovyet yapımı tank ve zırhlı araç ların yanı sıra Alman yapımı “Puma” ve “Leopar” tankları gönderdi.

İNGİLTERE’DEN 8 BİN ASKER

İngiltere Savunma Bakanlığı, Avrupa’ya Soğuk Savaş’tan beri ilk kez rekor düzeyde asker gönderiyor. 8 bin kişilik İngiliz askeri gücü, Baltık bölgesinde Estonya-Letonya sınırında yapılacak NATO tatbikatında görev alacak. 18 bin NATO askerinin katılacağı “Kirpi” adlı askeri tatbikat mayısta başlayacak. “Kraliyet Süvarileri” adlı seçkin bir İngiliz birliğinin de Finlandiya’da konuşlandırılacağı belirtildi. Ukrayna savaşının ardından Baltık ülkeleri kendini tehdit altında hissediyor.

ABD: UKRAYNA KAZANABİLİR

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya’yı kızdıracak bir açıklama yaptı. Ukrayna’da RBC haber ajansına konuşan Nuland, “Rusya’nın başlattığı savaşı Ukrayna’nın kazanabileceği ihtimali gerçek oluyor” dedi. Önemli aşamaları sıralayan Nuland, “İlki, Almanya’daki NATO hava üssünde bir araya gelen 40 ülke savunma bakanının Ukrayna’ya silah sağlanmasıyla ilgili daimi çalışacak komite kurmasıydı. Ukrayna’nın silah gereksinimi bundan böyle anında karşılanacak.





‘ÖNEMLİ GELİŞMELER’

İkinci önemli gelişme ABD Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Biden’a silah sevkiyatı için açık çek vermesiydi. Ukrayna’ya ayrıca 33 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı. Üçüncüsü Batı dünyası, artık Rusya’ya ‘Savaşı durdur’ demekten usandı. Onun yerine bu savaşın Ukrayna tarafından kazanılabileceği görüşü Batı’da yaygınlaştı. Batı dünyası, Ukrayna’nın Rusya lideri Putin’e iyi bir ders verebileceğini gördü ve Ukrayna’ya desteğini arttıracak. Ukrayna, bu acımasız savaşı kazandığında Rusya’nın bundan böyle hiçbir ülkeye saldıramaz duruma gelmesi gerek. Putin’in stratejik yenilgiye uğratılması gerekiyor” dedi.