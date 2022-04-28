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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

Ukrayna haber kanalı Kiev Independent'ın haberine göre Kievde iki büyük patlama duyuldu ve kent merkezinden dumanlar yükseldiği açıklandı. Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

28.04.2022 - 20:57 | | DHA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı!

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki "füze saldırıları" hakkında Tweet attı. Podolyak Tweetinde Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var ifadeleri yer aldı.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞMAN KİEV'E SALDIRDI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

 

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