Ukraynalı Bakan BM Genel Kurulu'na seslendi: Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, dünyaya destek çağrısında bulundu. Dmitro Kuleba'nın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Putin durmayacak gibi görünüyor, Rusya'yı durdurmalıyız. Rusya'nın Karadeniz'de 48 gemisi var.

2014'ten itibaren Genel Kurul Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyacak 11 karar almıştır. 2014'ten beri Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz.

Rusya ilgili kararları ve raporları reddediyorsa Ukrayna'daki insan hakları misyonu ve AGİT Özel İzleme Ekibi'ne Kırım'a giriş izni vermelidir ve buradaki işgal altındaki topraklara bu kişilerin girişinin sağlanması hayati öneme sahiptir.

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Ukrayna bu sorunların barışçıl şekilde çözülmesini istemektedir. Nükleer silahlardan vazgeçtik ve bunu tekrar edinme, kullanma niyetimiz yok. Dünya Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın güvenliğine borçludur. BMGK'nin 5 üyesi artı Almanya ve Türkiye bir araya gelerek yeni bir format oluşturmaya çalıştırmaktadır.

Ukrayna, Donbass’da herhangi askeri eylem planlamıyor Elimizde olan tüm güçleri kullanarak Rusya'yı caydırmalıyız.

Uluslararası topluluktan Avrupa'nın göbeğine düşmüş ve artmakta olan ateşi söndürmek için her şeyi yapmaya davet ediyoruz. Uluslararası topluluktan Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tanınması konusunda herhangi bir şey yapmamalarını istiyoruz ve bu statünün değiştirilmemesine davet ediyoruz.

Aktif diplomasi, güçlü ekonomik tedbirler Moskova'yı bu saldırgan planlarını terk etmeye davet edebilir. BM hızlı ve kararlı şekilde harekete geçerse bu tarihi, karanlık dönemden dönülmesini sağlayabilir.

"RUSYA SALDIRIRSA..."

Rusya Ukrayna'dan geri çekilmelidir, uluslararası güvenlik durumunu tehdit etmeyi bırakmalıdır. Muhtemel tüm senaryolara açığız. Rusya saldırırsa toprağımız ve halkımızı korumak için cevap vermeye hazırız. Rusya saldırırsa öz savunma hakkımızı kullanmaya hazırız.

Birleşmiş Milletlerde bulunan ülkelerin Rusya ile arasındaki ilişki ne olursa olsun Rusya’yı durdurmak görevinizdir.