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DünyaUkrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi: Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdük
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Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi: Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdük

Ukrayna'daki Rus yanlısı Luhansk yönetimi, 2 adet Ukrayna savaş uçağı düşürdüklerini ve 2 kentin Luhansk tarafından alındığını duyurdu.

24.02.2022 - 11:04 | | MOSKOVA (İHA)
Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi: Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdük

Rusya'nın Ukrayna topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından Donbass Bölgesi'ndeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Kiev ordusuna karşı saldırı başlattı. Luhansk'tan yapılan açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-24 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulurken, aynı zamanda sözde Luhansk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vitaly Kiselev sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Donbass Bölgesi'ndeki Stanytsia Luhanska ve Saabşili kırsal kentinin Kiev ordusundan alındığını iddia etti.

Luhansk yönetimi, gerçekleştirilen operasyonların ardından Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmaya ve cephe hattını terk etmeye başladığını iddia etti.

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