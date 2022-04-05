Ukrayna'da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, bugün itibarıyla ülkenin doğusunda 7 ayı insani koridorun açılacağını duyurdu. Vereşuk, Mariupol, Berdyansk ve Tokmaktan Zaporijyaya, 3 ayrı insani koridorun yanı sıra Severodnetsk, Lısıçansk, Popasna ve Girskeden Bahmut kentine 4 ayrı koridorun açık olacağını belirtti. Öte yandan Vereşuk, Berdyansk-Ziparojiye güzergahında Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) de eşlik ettiği toplam 22 otobüsün belirlenen bölgelerden kalkış yapacağını duyurdu.