Ukrayna ve Rusya haritası! Ukrayna ve Rusya komşuları hangi ülkeler? İşte haritada Rusya Ukrayna!

Dünya, sabaha savaş görüntüleriyle uyandı! Tüm dünya diken üstünde! Ülkelerden ard arda açıklamalar gelirken Rusya ve Ukrayna ordusuna ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya krizini anbean takip edenler de son gelişmeleri takip ediyor. Peki, Ukrayna ve Rusya komşuları hangi ülkeler? İşte haritada Rusya Ukrayna krizi ve Ukrayna ve Rusya haritası!

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dombas'a harekat emri vermesi dünyadan tepkiler geldi. Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenski ile görüştüm, Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya askeri operasyonlarını durdurmalı" şeklinde konuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.

HARİTADA UKRAYNA VE RUSYA!

RUSYA VE NATO'NUN ASKERİ GÜCÜ





MİNSK PROTOKOLÜ HARİTASI





AVRUPA'DA NATO ÜYESİ ÜLKELER KİMLER?





RUSYA - UKRAYNA ORDUSU KARŞILAŞTIRMASI



