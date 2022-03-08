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Ukrayna: Sumy Koridoru akÅŸam 9'a kadar açÄ±k

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaparak Sumy'de insani koridorun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sumy Koridoru, bugÃ¼n 10.00 ila 21.00 arasÄ±nda aÃ§Ä±k kalacak ve koridordan siviller ile yabancÄ± Ã¶ÄŸrencilerin geÃ§iÅŸi saÄŸlanacak. Â

08.03.2022 - 13:03 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna: Sumy Koridoru akÅŸam 9'a kadar açÄ±k

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "YabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler de dahil olmak Ã¼zere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek iÃ§in bugÃ¼n bir insani koridor Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Rusya'yÄ± ateÅŸkes taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yerine getirmeye, insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan faaliyetlerden kaÃ§Ä±nmaya ve insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na izin vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°NSANÄ° KORÄ°DORUN TEK GEÃ‡ERLÄ° ROTASI

BakanlÄ±k, Sumy Koridoru'nun yerel saatle bugÃ¼n saat 10.00 ile 21.00 arasÄ±nda aÃ§Ä±k kalacaÄŸÄ±nÄ± rotanÄ±n ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu rotanÄ±n tek geÃ§erli rota olduÄŸunu belirten Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, insani kargo rotasÄ±nÄ±n ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Â 

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