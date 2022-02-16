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Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna’da, Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ile Privatbank ve Oschadbank bankaları siber saldırıya uğradı.

16.02.2022 - 01:02 | | İHA
Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna’da Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ile Privatbank ve Oschadbank bankaları siber saldırıya uğradı. Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakanlığın "muhtemelen" hedef alındığı ve internet sitesinin çöktüğü doğrulanarak, sitenin yeniden aktif olması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Siber saldırıda hedef alınan Privatbank ve Oschadbank’ın internet bankacılık servislerinde de sorun yaşandığı aktarıldı.

Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Privatbank, mevduat sahiplerinin fonlarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını garanti ediyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının arkasında Rusya’nın olduğu belirtilmedi, ancak olaya karıştığı öne sürüldü.

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