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Ukrayna: Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın saldırıların başlangıcından bu yana kaybettiği askeri personel ve teknik araç kayıplarını açıklayarak, “Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti” dedi.

14.03.2022 - 12:13 | | KİEV (İHA)
Ukrayna: Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 19 gündür aralıksız devam ederken iki ülke tarafından da kayıplar verildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Rusya, Ukrayna’da 12 binden fazla askeri personel, bin 249 adet zırhlı askeri araç, 617 askeri nakil aracı, 77 uçak, 150 topçu sistemi, 60 yakıt tankeri, 90 helikopter, 34 hava savunma sistemi, 8 İnsansız Hava Aracı, 389 tank, 64 çok namlulu roketatar ve 3 gemi kaybetti” denildi.

 

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