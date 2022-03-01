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Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti.

01.03.2022 - 12:33 | | KİEV (İHA)
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi.

Ukrayna ordusu ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya’ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

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