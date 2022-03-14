GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız
ABONE OL

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugün yapılacak tahliyelere ilişkin bilgi vererek, “İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız” dedi.

14.03.2022 - 12:07 | | KİEV (İHA)
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ederken, sivillerin bölgeden tahliye ediliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün açılacak insani koridorlar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna’nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı olan Vereşuk, “Bugün yapılması planlanan 10 insani koridora ilişkin bilgi vermek istiyorum. Bogdanivka ve Yeni Bogdanivka köyünden Brovari şehrine, Peremoga köyünden Brovari şerine, Bobrik köyünden Brovariy şehrine, Gostomel şehrinden Belagorodka köyüne, Vorzel’den Belogorodka köyüne, Dmitrivka köyünden Belogorodka köyüne, Severo Donetsk şehrinden Slovyansk şehrine, Papasna şehrinden Slovyans şehrine, Şehirske köyünden Slovyansk şehrine tahliyeler düzenlenecek. Berdyansk şehrinden başlayarak Manguşk üzerinden Mariopol şehrine ulaştırmak istediğimiz gıda ve ilaçlardan oluşan insani yardım konvoyuna yapılan engelleri de kaldırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vereşuk, Rusya tarafından kaçırılan 2 Belediye Başkanı ile ilgili olarak ise “Melitopol şehri Belediye Başkanı İvan Federov halen esir durumda. Ayrıca Dniprorudniy şehrinin de kaçırılan Belediye Başkanı Yevgeny Matveev’in durumu da gizemini koruyor. Her yer Ukrayna olacak” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

100 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvuru için son gün yarın...

100 bin TL hibe desteği veriliyor! Başvuru için son gün yarın...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar?

Sıradaki Haber
Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

Sıradaki Haber
İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

İran: Irak topraklarının İran'a tehdit olmasına izin vermeyiz

Sıradaki Haber
Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sağlık çalışanlarına zam 2022! Sağlıkçılara zam Meclis’ten geçti mi, ne kadar, kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber