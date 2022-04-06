Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'nden flaş açıklaması: 16 bin 700 kişinin tahliyesini sağladık.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, "Tahliye işlemleri farklı yollardan sürecek. Şimdiye kadar 16 bin 700 kişinin tahliyesini sağladık. Ancak, daha fazla tahliye için henüz erken" diye konuştu.

Bununla birlikte, Türkiye'nin uçaklarının güvende olduğunu açıklayan Güldere, "Bizim uçaklarımızın ayrılışı için ilk fırsatta talimat vereceğiz. Genel hava sahasına ilişkin yorum yapmak için biraz erken. Ülkenin büyük bir bölümde ateşkes olmadığı sürece hava sahasının açılmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Güldere, ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'in hala güvenli bir şehir olmadığını vurgulayarak, "Kiev'in sokaklarını görüyorsunuz. Şu an normalleşmiş bir şehir olduğunu söyleyemeyiz. Ülkenin batısıyla karadan gelmek mümkün. Ama şu aşamada çok güvenli değil. Ama özellikle hava sahası açılmadan dönüş konusunda çok acele edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN TAŞINDI

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, geçici süre ile faaliyetlerini sürdürdükleri Çernivtsi'den, Kiev'e döndüklerini açıkladı. Büyükelçilik güvenlik nedeniyle 11 Mart'ta Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine taşınmıştı. Elçilik personeli de Kiev'den ayrılmıştı.