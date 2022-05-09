Tesla, SpaceX'in CEO'su ve Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'tan olay paylaşım!

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni patronu Elon Musk platformda paylaştığı mesajı ile gündemde.

Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi.

Mikro blog platformu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın alacak olan Musk ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu da Twitter'ın 44 milyar dolar karşılığında satıldığı anlamına geliyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmiyor, ancak milyarder iş insanı, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amacı ile de kullanıyor.

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.

Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.

Musk, 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. Yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon Dolar kazandırdı. Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti.

Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu. Kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı.

Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için SpaceX'e 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini aldı.

İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağladı. Tesla’yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kredi çekti.

Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla’nın CEO’su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için artık tüm güç onun elindeydi.

Ancak ilerleyen yıllar finansal olarak pek de Musk'ın istediği yönde parlak geçmedi. Temiz enerjiyi kolay erişilebilir hale getirmek için güneş paneller üreten SolarCity şirketini kurdu.

YILLAR SONRA İTİRAF ETMİŞTİ: HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI

SpaceX, Tesla, ve SolarCity’ye yaptığı yatırımlar sonrası nerdeyse meteliksiz duruma düşmüştü. Musk yıllar sonra 2008’i 'Hayatımın en zor yılıydı' sözleri ile özetleyecekti.

NASA'NIN KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2009’a sayılı günler kala son dönemdeki en iyi haberi aldı. NASA, SpaceX ile 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında ise Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı.

2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza attı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi.

Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi artık şüphe duyulamaz hale gelmişti.

Falcon 9 tecrübesinden faydalanarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.

Dünyanın en güçlü roketi ünvanının sahibi olan Falcon Heavy'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Musk pazarlama alanında da usta olduğunu rokete Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı.

Günlerce dünya basını ve Sosyal Medya uzaya gönderilen ilk otomobil ve içindeki mankeni konuştu.

TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN TÜNEL YAPTI

Artık tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yetecek karar parası vardı ve hayallerini ertelemeyerek Hyperloop için ilk adımları attı.

Aynı yıllarda 'Boring Company' isimli bir şirket kuran Musk, otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı.

Musk’a göre, bu tünellere yerleştirilecek düzenek ile otomobiller saatte 250 kilometre hıza ulaştırarak Trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacaktı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.

Fırtınalı bir hayat geçiren Musk bugün 50 yaşında ve 264.6 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda.