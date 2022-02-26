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Slovakya’da Ukrayna’dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle OHAL ilan edildi

Slovakya Hükümeti, Ukrayna’dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada, “Aslında hiçbir şey değişmiyor, Slovakya olarak Covid-19 nedeniyle 2 yıldır OHAL durumundayız. Sadece şimdi Ukrayna'daki durumla bağlantılı hale gelecek. Bu karar, ülkemize gelen Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilebilmesi için gerekli bir durum. Ukraynalılar şimdilik 90 güne kadar Avrupa Birliği’nde bulunabilecekler." dedi.

26.02.2022 - 17:25 |
Slovakya’da Ukrayna’dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle OHAL ilan edildi

Slovakya Hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu raporda günde 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya’ya giriş yaptığının belirtilmesi nedeniyle OHAL ilan etme kararı aldı. Slovakya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, tehlike altındaki bölge veya acil durumun meydana geldiği alan için, tehlike altındaki veya etkilenen alanın kapsamı bölgenin karasal alanını aşarsa, acil durum ilan eder ve iptal eder. Acil durum sırasında, yabancıların Slovakya Cumhuriyeti topraklarına kitlesel akını ile bağlantılı olarak acil durumun sonuçlarının önlenmesi ve hafifletilmesi için koşulların hazırlanması mümkün olacaktır” denildi.

“Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilecek”

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada, “Aslında hiçbir şey değişmiyor, Slovakya olarak Covid-19 nedeniyle 2 yıldır OHAL durumundayız. Sadece şimdi Ukrayna'daki durumla bağlantılı hale gelecek. Dışarıdaki yaşamda hiçbir şey değişmeyecek. Bu karar, ülkemize gelen Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilebilmesi için gerekli bir durum. Ukraynalılar şimdilik 90 güne kadar Avrupa Birliği’nde bulunabilecekler. Alacakları bu statü onların daha uzun süre güvende kalmalarını sağlayacaktır. Ayrıca zor durumda olan Ukrayna halkına toplanan yardımlar nedeniyle halkımla gurur duyuyorum” dedi.

“NATO’nun bir parçasıyız ve güvendeyiz”

Heger konuşmasının devamında Slovakya’nın mevcut durum ile ilgili olarak tüm hazırlıkları ve ülkenin yıllardır savunma konusunda yatırımlar yaptığını bildirdi. Başbakan Heger, “Halkımız endişelenmemeli. Her türlü hazırlığa sahibiz. Ayıca NATO’nun bir parçasıyız ve güvendeyiz. Birlikte örgütlü ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Sınır geçişleri 8 ila 10 saat arası sürüyor

Ukraynalıların, Slovakya’ya giriş yaptığı Vysne Nemecke sınır kapısında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerin 8 ila 10 saat arasında sürdüğü açıklanırken, Rusya’nın saldırıları başlamadan önce günde yaklaşık bin 500 giriş gerçekleşti. Son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya’ya giriş yaptığı, gelenlerin ise çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluştuğu ayrıca 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’yı terk etmesinin yasak olduğu bildirildi.

Sınır kasabası olan Ubl Belediye Başkanı Nadezda Sirkova ise yaptığı açıklamada “İlk gelen Ukraynalıları belediye binasının tören salonunda ağırlamıştık. İmkanlarımız dahilinde gelenlere sıcak yemek veriyoruz. Spor salonunda hazırlıklarımız tamam” dedi.
OHAL kararı bugün öğlen 12’de uygulamaya girerken, ne zamana kadar yürürlükte kalacağı ise açıklanmadı.

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