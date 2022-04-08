Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada Slovakya'nın Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak isterim. Ukrayna milleti, egemen ülkesini ve bizi de cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak, yerinde durmak değil yardımcı olmak bizim görevimizdir ifadelerini kullandı.