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Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukraynaya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

08.04.2022 - 16:06 | | SLOVAKYA, (DHA)
Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada Slovakya'nın Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak isterim. Ukrayna milleti, egemen ülkesini ve bizi de cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak, yerinde durmak değil yardımcı olmak bizim görevimizdir ifadelerini kullandı.

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